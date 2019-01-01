الرئيس السيسي يهنئ المصريين بالعام الميلادي الجديد

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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد، معربا عن أمنياته أن يعم السلام في مصر وكل العالم.
وكتبت الصفحة الرسمية للرئيس على «فيس بوك»، في الساعات الأولى من الثلاثاء: «كل عام وجميع المصريين بخير.. كل أمنياتي الطيبة بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام لمصر ولكل العالم».


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