صلح تاريخي بين ريهام سعيد و"عكاشة" على الهواء

01 يناير 2019 - 12:30 ص

تصالحت الإعلامية ريهام سعيد مع الإعلامي توفيق عكاشة، خلال احتفالية مجموعة «إعلام المصريين»، مساء أمس الاثنين بليلة رأس السنة، بعد خصام دام لسنوات عديدة، قائلة له: «أنا استضفت حضرتك أيام ثورة 25 يناير أيام الإخوان ما قفلوا القناة بتاعتك وبدأت المشكلات».

وعقبت: «ساعات كتير بتعمل شغلك وأنت متخيل إنك بتعمله صح فناس كتير تزعل منك، فأنا قررت بعد 10 سنين أقدم لك الورد ده وأقولك متزعلش مني»، مهدية إليه باقة من الورود.



واستطردت: «وأي حد زعلته في الدنيا ميزعلش مني، وتبقى دي دعوة جديدة إننا نبقى واحد، مسلم مسيحي وغني وفقير».

