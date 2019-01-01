تفصيلة فشل أقارب "طبيبة كفر الشيخ" في الإجابة عنها قد تحل اللغز

01 يناير 2019 - 05:49 ص

صُدم أهالي منطقة "سخا" بكفر الشيخ بعد اكتشاف طبيبة وأبناءها مذبوحين في حادث هز مصر بأكملها .



وتوالت شهادات أقارب المجني عليها لوسائل الإعلام حول طريقة اكتشاف الجريمة ، حيث قال "عمرو" - ابن خال الطبيبة المجني عليها - إنه سمع في محله بحدوث جريمة قتل فذهب لاستطلاع الأمر مع الجيران ليجد عمته تخبره أن ابنتها وأحفادها تم قتلهم في شقتهم .



وأضاف: "صعدنا للأعلى وجدنا الطبيبة مقتولة ، والأطفال في غرفهم مذبوحين وكان المنظر مروعًا".



وسُئل "عمرو" من بعض الصحفيين "هل كان باب الشقة مكسورًا حين ذهبتم لرؤية المجني عليهم؟" .. فأكد أنه لم ينتبه - وبقية الشهود - إلى هذه المسألة عند الذهاب لرؤية المجني عليهم .. مؤكدًا أن المجني عليهم سيرتها حسنة في المنطقة .



وتعمل أجهزة التحقيق في كفر الشيخ على التوصل لفاعل الجريمة خلال أسرع وقت ممكن بفحص مداخل ومخارج الشقة فضلًا عن دائرة علاقات المجني عليهم لتحديد الجناة.



