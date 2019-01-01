رد مفاجيء لـ"ساويرس" على شخص اتهمه بالإساءة للإسلام

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ساويرس
ساويرس

أحمد عادل شعبان

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ساويرس

اللحية

دافع رجل الأعمال نجيب ساويرس عن الإسلام ردًا على تغريدة اتهمته بالإساءة لبعض مظاهر الدين بعد نشره كاركتير منشور بإحدى الصحف المصرية لرجل ملتحي.

وتعرض "ساويرس" لسؤال مُحرج عن قيامه بنشر كاركتير لرجل لديه لحية وعلى ظهره سلاح ، وبجانبه مكتوب كلمة "الحياة" ، وقد أخرجت إحدى حروف الكلمة لسانها للرجل ، حيث اعترض البعض على الكاركتير معتبرينه بمثابة إساءة للإسلام.

و رد "ساويرس" على السؤال عن الكاركتير ، قائلًا: "هو أنا اللى رسمت الكاريكاتير ده و لا جريدة يومية ؟".

و أضاف: "كل الشباب مطول دقنه اليومين دول مسلم و مسيحى و لا هو أي تلاكيك و خلاص".

ودافع "ساويرس" عن الإسلام قائلًا: "اللى بيسئ للإسلام هو اللى بيقتل أرواح بريئة من غير ذنب وً ناسب نفسه للإسلام و الإسلام منه برئ".

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