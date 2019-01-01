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أم تضبط ابنها يغش في حل الواجب المدرسي بطريقة صادمة

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طفل يغش في واجبه

صُدمت أم أمريكية بعدما ضبطت ابنها يحل واجبه المدرسي عبر جهاز "أليكسا" الذي تطوره شركة أمازون.

ويعمل جهاز "أليكسا" عن طريق الاستجابة للأوامر والأسئلة الصوتية، كما في جهاز "غوغل هوم"، وكذلك خدمتي "سيري" و"بيكسبي" من أبل وسامسونغ.

وأصيبت الأم يريلين كويفا بالدهشة، عندما دخلت على ابنها "جاريل"، الذي كان يحلّ واجبه المدرسي، ويطرح الأسئلة على "أليكسا"، بدلا من أن يكلّف نفسه عناء البحث عن الإجابة.

وكانت كويفا تصوّر طفلها، الذي يحل واجبه المدرسي، ودون أن يدري أن أمه وراءه، سأل جاريل جهاز "أليكسا" عن ناتج طرح 3 من 5، فردت بأن نتيجة العملية الحسابية 2.

عندها تدخلت الأم مندهشة، ونادت طفلها بعد اكتشاف أمره. لكنها، وبسبب طرافة الموقف، قررت أن تنشر الفيديو الذي صورته، عبر حسابها على تويتر في 20 ديسمبر الماضي.

ومنذ ذلك الوقت حقق الفيديو حوالي 8.5 مليون مشاهدة، و490 ألف إعجاب، و139 ألف إعادة تغريد، بالإضافة إلى 2400 تعليق.


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