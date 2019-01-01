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رسالة خطيبة خاشقجي في احتفالات رأس السنة

رسالة خطيبة خاشقجى فى احتفالات رأس السنة

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رسالة خطيبة خاشقجى فى احتفالات رأس السنة

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رسالة خطيبة خاشقجي في احتفالات رأس السنة
رسالة خطيبة خاشقجي في احتفالات رأس السنة

عبد القادر وحيد

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رأس السنة

رسالة

خطيبة خاشقجي

وجهت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، رسالة له بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

وكتبت جنكيز على حسابها في "تويتر": "كل عام وأنتم بخير.. كل عام وأنت وشهداء الحرية بخير.. فليشملك الله برحمته ويجعل الجنة مثواك".

وقامت جنكيز بإرفاق صورة لخاشقجي ومعها شمعة مشتعلة، بأن حياته ذهبت وانتهت، ولكن ما كان ينادي به من مبادئ وقيم لا تموت".

وكانت جنكيز أيضًا قد غردت عقب بيان النيابة السعودية قائلة: "اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه وتقر بها عينه، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين".

يذكر أن التسريبات حول جثة خاشقجي لم تكتمل حتى الآن، حيث كان آخرها ما تم تسريبه أمس من قبل وسائل إعلام تركية لمقطع فيديو جديد يظهر قيام فريق اغتيال الكاتب جمال خاشقجي بنقل جثته من داخل القنصلية إلى منزل القنصل محمد العتيبي.

وكان توقيت نقل الجثة الساعة 15:09، أي بعد ساعتين من دخول خاشقجي إلى قنصلية بلاده لإنجاز معاملة، حيث كان اتفق مع القنصلية على أنه سيعود لتسلّم أوراق قبل أسبوع من تصفيته، الفيديو يظهر أن الجثة التي أصبحت أشلاء ونقلت عبر 5 حقائب، إلى منزل القنصل السعودي في إسطنبول.

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