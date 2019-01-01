» "أديب": "للأسف فينا إعلاميين وحشين"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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ام بى سى مصر

2019


هنأ الإعلامي عمرو أديب، المصريين بالعام الجديد، متمنيًا أن يكون عام 2019 سعيدًا على المصريين، مشيرًا إلى أنه حاول تقديم محتوى جيد للمشاهد، وفي شكل جذاب.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الإثنين: "الإعلاميين بيجتهدوا ويحاولوا يقدموا للمشاهدين محتوى جيد، وفي منا كويسين، وللأسف في وحشين، زي أي وظيفة في الدنيا".

وتابع أديب، أنه يريد أن يقدم محتوى مسلي، معقبًا: "أنا بتاع تسلية وترفيه، ودوري أقدم للمشاهد أصعب الموضوعات في شكل لطيف ودمه خفيف".


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