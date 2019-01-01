بدء فعاليات التدريب البحرى "الموج الأحمر 1" بمشاركة مصر و5 دول عربية

01 يناير 2019 - 10:44 ص

وصل عدد من الوحدات البحرية المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري "الموج الأحمر-1" بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية للمملكة العربية السعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن والتي تستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.

وتتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات تناولت طرق اشتراك القوات والوحدات البحرية في مراحل التخطيط البحري بما يحقق التفاهم والتكامل بين العناصر والقوات المشاركة .

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات ، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة ، وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

وتأتى هذه التدريبات في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو حديث في أساليب القتال البحري للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

يأتي ذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة.