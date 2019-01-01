شاهد.. عكاشة يظهر بـ"بطة" على الهواء

احتفل الإعلامي توفيق عكاشة برأس السنة الميلادية برش البطة بالمياه، معقبًا: "لازم البطة تاخد شور، لأن البط بيحب المياه، وبعد كده ننشفه".

وقام "عكاشة" خلال حفل "إعلام المصريين"، المذاع على فضائية "أون إي"، برش البطة بالبيرفيوم، قائلاً: "في القرن الـ21 لازم نكون نضاف، الأول نعمل شاور للبطة، وبعد كده ندبحها، ونحطها في مياه ساخنة، وبعد كده نشيل ريشها ونسلقها".

وأعدت مجموعة "إعلام المصريين" برئاسة المنتج تامر مرسي، احتفالية خاصة، بمناسبة رأس السنة الميلادية، عرضت عبر قنوات "الحياة" و"ON E "، و"ON سبورت"، في بث مشترك.

شاهد الفيديو..