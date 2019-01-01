  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:26 م
بحث متقدم
ذبح وانتحار وقتلى ومصابون حصيلة يوم دامٍ

مفاجآت صادمة فى واقعة ذبح أم وأطفالها الثلاثة

القرني : كلمات ولي العهد "زي الدهب"

القرني: كلمات ولي العهد "زى الدهب"

من التدريب

بدء فعاليات التدريب البحرى "الموج الأحمر 1" بمشاركة مصر و5 دول عربية

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب عربى فى أفريقيا

20 ألف قتيل .. حصيلة قتلي السوريين في 2018

20 ألف قتيل.. حصيلة قتلى السوريين فى 2018

فنان شهير يصف مدافن"ثمود" بقبور الصالحين

فنان شهير يصف مدافن "ثمود" بقبور الصالحين

هاني أبوريدة

بوادر أزمة جديدة بـ"الجبلاية".. تعرف على السبب

قيادي إخواني يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

قيادى إخوانى يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

تركي الدخيل

الدخيل سفيرًا للسعودية في الإمارات

رسالة خطيبة خاشقجي في احتفالات رأس السنة

رسالة خطيبة خاشقجى فى احتفالات رأس السنة

شاهد..

طرائف 2018 من رقصة ماي إلى حراس الزعيم الكوري

الصفحة الأخيرة

تيريزا ماي
تيريزا ماي

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

النفط الأمريكي يسجل أعلى إنتاج في تاريخه

#

"النقد الدولي" تكشف معلومة خطيرة عن "الدولار"

#

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن "الفيسبوك"

#

"السترات الصفراء" تؤثر على نمو الاقتصاد الفرنسي

الزمالك

مرتضى منصور

صفقات الشتاء

شهدت سنة 2018 كسابقاتها العديد من اللقطات الطريفة على هامش أحداث سياسية شغلت العالم.

ولعل من أبرز تلك اللحظات التي التقطتها عدسات المصورين والصحافة، رقصة رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وهرولة حراس زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، فضلاً عن غرائب الرئيس الفلبيني التي لا تحصى ولا تعد، ولعل أكثرها إثارة للجدل كانت القبلة الشهيرة التي بادر بها إحدى المعجبات، والتي أثارت انتقاداً واسعاً من قبل العديد من المنظمات النسائية.

رقصة تيريزا ماي

ففي أكتوبر 2018 ظهرت رئيسة وزراء بريطانيا متمايلة على أنغام أغنية Dancing Queen الشهيرة لفرقة "آبا"، وهي تعتلي المنصة لإلقاء كلمتها خلال مؤتمر حزب المحافظين الحاكم، وأثارت الرقصة جدلاً على الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى التي ترقص فيها خلال مناسبة عامة.




حراس الزعيم الكوري الشمالي يهرلون بجانب السيارة

ومن بريطانيا، إلى كوريا الشمالية، حيث شوهد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، وهو يتنقل بسيارة "رسيدس" سوداء، محاطا بمرافقة أمنية مشددة مكونة من 12 حارساً، يهرولون إلى جانب سيارة الزعيم، بعد انتهاء أولى جلسات القمة التاريخية، التي جمعته بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، في أبريل من السنة الماضية.

ليعود ويكرر المشهد لاحقاً في يونيو، خلال مغادرة موكبه للقاء رئيس الوزراء السنغافوري.


 رئيس المفوضية الأوربية يداعب شعر سيدة

وفي ديسمبر، رصد مقطع فيديو تصرفا غير مسؤول بدر عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي طالما أثارت تصرفاته التساؤلات.

وقد ظهر يونكر وهو يداعب شعر إحدى السيدات في مقر الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر الماضي على هامش مناقشة ملف "بريكست" الشائك.


نكتة ترامب في لقاء زعيم كوريا الشمالية

ولعل من اللحظات الطريفة أيضاً بين السياسيين، النكتة الي أطلقها الرئيس الأميركي خلال المأدبة التي جمعته بزعيم كوريا الشمالية خلال القمة التاريخية التي عقدت في يونيو الماضي، حيث طلب دونالد ترمب من المصورين التقاط صور جميلة لهما، تظهرهما وسيمين ونحيفين.

وأتت تلك النكتة لتذكر بما كان ترمب قد غرد به سابقاً واصفاً كيم بالسمين!


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» استقرار أسعار الخضراوات اليوم
» وفاة أرملة الشيخ عماد عفت شهيد أحداث مجلس الوزراء
» شيرين تسخر من "بطانة" رانيا يوسف أمام الجمهور
» "أديب": "للأسف فينا إعلاميين وحشين"
» طعن 3 أشخاص في بريطانيا ليلة رأس السنة
» ريهام سعيد تصالح عكاشة بعد خلاف 10 سنوات
» "المليونير البخيل" يصدم أعداءه بقرار لا يتوقعوه
» أم تضبط ابنها يغش في حل الواجب المدرسي بطريقة صادمة
» صورة نادرة للراقصة دينا في طفولتها تثير دهشة متابعيها
» الهجوم على مطرب شهير بسبب قراءته القرآن وذهابه للحج
» حسين الشحات يقدم تنازلات كبرى لـ"العين" ليتركه ينتقل للأهلي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين