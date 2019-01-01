القرني: كلمات ولي العهد "زى الدهب"

01 يناير 2019 - 11:23 ص

أعرب الداعية السعودي عائض القرني، عن بالغ سروره، عقب إطلاق مبادرة جمعية "سند محمد بن سلمان".

وأكد أنه لا ينسى كلمات ولي العهد التي تبعث الأمل في روح كل سعودي، حيث قال: (طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه).

وأضاف القرني في تصريحات صحفية أن الشباب السعودي تلقي مبادرة "سند محمد بن سلمان" بكل فرح وارتياح، وهي تواكب تطلعات شباب الوطن، وليست من أوائل مكرمات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ فسجله يحمل هموم الوطن وآلام وآمال الشباب، وترافقه أينما حل، بحسب سبق السعودية.

وأشار إلى أن رؤيته الثاقبة رؤية 2030 تحمل الإنجازات والخير للجميع، ونرى السعودية العظمى ترقى وتزدهر يومًا بعد يوم، ونجد همته العالية مصدر إلهام لكل شاب سعودي فصارت "همة السعوديين مثل جبل طويق".

وتابع: "لا أنسى كلماته التي تسطر بماء الذهب، والتي تبعث في روح كل سعودي الأمل، والهمة، والعزيمة، والإصرار على الرقي والتقدم والطموح: (طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه)، وأنا أقول لمحمد العزم:

فوق هام السحب سافر بالوطن والحظ باهر

فالك التوفيق والإنجاز يا ذيب الغداري

كما أوضح القرني أننا: "لا ننسى أن نسبة الشباب في المملكة عالية جدًا، وهو ما جعل سمو ولي العهد يعيش هذه التطلعات، ومثل هذه المبادرة سوف تسد عن كثير من احتياجات الشباب وتقوم بمتطلباتهم، وهي بشرى تزف لشبابنا الرائع، ونحن دائمًا متفائلون بوطننا الحبيب وقيادتنا الرائدة، ونسأل الله أن يجمع الراعي والرعية لما يحبه ويرضاه، ويجعل الفلاح والنجاح غايتنا.. شكرًا أبا سلمان".

وقال القرني أستحضر: "في هذه المناسبة الإنسانية الجميلة، قول الشاعر المفوه زهير بن أبي سلمى:

فما كان من خير أتوه فإنما

توارثهم آباء آبائهم قبل

هل ينبت الخطي إلا وشيجة

وتغرس إلا في منابتها النخل

واختتم حديثه قائلا: نعلم أن مئات الألوف سوف يقومون بالدعاء لولي العهد -حفظه الله- الأمير محمد بن سلمان، متمنيا أن يكون دعاؤهم خالصا لوجه الله الكريم.