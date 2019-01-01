» وفاة أرملة الشيخ عماد عفت شهيد أحداث مجلس الوزراء

01 يناير 2019 - 11:48 ص

توفيت علا الجندي، أرملة الشهيد عماد عفت، مساء أمس الإثنين، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء بمسجد الرحمن الرحيم.

ولقي الشهيد عماد عفت، مصرعه في الاشتباكات إثر إصابته في أحداث مجلس الوزراء في يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011 بعد إصابته بطلق ناري.

والشيخ عماد عفت، كان يعمل مدير إدارة الحساب الشرعي وأحد أمناء دار الإفتاء وصاحب العديد من الفتاوى، وكان من أهم هذه الفتاوى، ما أفتى به من حرمة التصويت لأعضاء الحزب الوطني المنحل نظرًا لأنهم أفسدوا حياة المصريين السياسية والاقتصادية والصحية والإعلامية على مدار ثلاثة عقود.