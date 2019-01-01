أمير مرتضى: 5 أسباب وراء تأخر إعلان صفقات الشتاء

01 يناير 2019 - 11:52 ص

أوضح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، سبب تأخر النادي في إعلان صفقات الشتاء حتى الآن.

وقال "أمير" عبر "فيس بوك": "لم يكن المقصود من التأخير عن إعلان صفقات يناير هو تصدير القلق للجماهير أو اللعب بمشاعرهم.

وتابع التأخير كان لعدة أسباب أهمها:

1-عدم تشتيت لاعبي الفريق المرحلة الحالية بتلك الأخبار خاصة أننا نطمح للفوز بالمباريات المقبلة لمواصلة الانتصارات بالمشوار المحلي والأفريقي.

2-الانتهاء من المرحلة الأولى وهو التحضير للصفقة بخلو مكان لأجنبي بقائمة الفريق بخروج اللاعب كاسونجو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 8 ملايين جنيه والاستفادة ماديًا من إعارته بعد موافقة الجهاز الفني وتلبية لرغبة اللاعب في خوض التجربة بالوحدة السعودي.

3-سوف يتم الإعلان عن اسم اللاعب الجديد في أقرب فرصة وذلك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بانتقاله لصفوف الفريق.

4-السرية و التكتم هو أسلوب إدارة الكرة منذ بداية الموسم بشكل عام وأيضًا بسبب رغبة النادي في التفاوض وحسم التعاقد مع اللاعب وناديه مباشرة دون أي مزايدات من بعض الوكلاء أو ضغوط إعلامية قد تزيد من قيمة الصفقة.

5-كما صرحنا قبل ذلك التدعيمات سوف تكون في أضيق الحدود وبالتنسيق الكامل مع المدير الفني وستكون إضافات قوية يستفيد منها الفريق في مشواره.