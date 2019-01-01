  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:14 م
بحث متقدم
المتهم

أول قرار من النيابة ضد المتهم بذبح زوجته وأطفاله الثلاثة

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

"النقل" تزف بشرى سارة للمواطنين

اليونيسكو

رسميا.. إسرائيل تنسحب من اليونسكو

ذبح وانتحار وقتلى ومصابون حصيلة يوم دامٍ

مفاجآت صادمة فى واقعة ذبح أم وأطفالها الثلاثة

القرني : كلمات ولي العهد "زي الدهب"

القرني: كلمات ولي العهد "زى الدهب"

نتنياهو يكشف مفاجأة جديدة عن الدول العربية

نتنياهو يكشف مفاجأة جديدة عن الدول العربية

من التدريب

بدء فعاليات التدريب البحرى "الموج الأحمر 1" بمشاركة مصر و5 دول عربية

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب عربى فى أفريقيا

20 ألف قتيل .. حصيلة قتلي السوريين في 2018

20 ألف قتيل.. حصيلة قتلى السوريين فى 2018

فنان شهير يصف مدافن"ثمود" بقبور الصالحين

فنان شهير يصف مدافن "ثمود" بقبور الصالحين

تعرف علي

حكم دار الإفتاء في احتفال المسلمين بميلاد المسيح

الحياة السياسية

دار الافتاء
دار الافتاء

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مسيحيون يقاضون "المفتي" بسبب فتوى مثيرة

#

"الإفتاء": مصر تطبق الشريعة الإسلامية

#

تواضروس: معدلات الهجرة زادت أثناء حكم الإخوان

#

قبول طعن بديع وآخرين بأحداث بني سويف

وفاة

نجم بوليود

ممثل هندي

أكدت دار الإفتاء أن احتفال المسلمين بأعياد ميلاد المسيح أمر مشروع ولا حرمة فيه.

وأضافت دار الإفتاء أن فيه تأسِّيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل في حقه: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ» رواه البخاري.

وأوضحت أن المسلمين يؤمنون بأنبياء الله تعالى ورسله كلهم، ولا يفرقون بين أحد منهم، ويفرحون بأيام ولادتهم، وهم حين يحتفلون بها يفعلون ذلك شكرًا لله تعالى على نعمة إرسالهم هداية للبشرية ونورًا ورحمة، فإنها من أكبر نِعم الله تعالى على البشر، والأيام التي وُلِدَ فيها الأنبياء والرسل أيامُ سلام على العالمين.

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك؛ فقال عن سيدنا يحيى: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا [مريم: 15]، وقال عن سيدنا عيسى: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا [مريم: 33]، وقال تعالى: سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ [الصافات: 79]، وقال تعالى: سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ [الصافات: 109]، ثم قال تعالى: سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ [الصافات: 120]، إلى أن قال تعالى: وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ [الصافات: 181-182].

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة عن سؤال «هل يجوز احتفال المسلمين مع المسيحيين وتهنئتهم في رأس السنة الميلادية؟»، أنه إذا كان الأمر كذلك، فإظهار الفرح بهم، وشكر الله تعالى على إرسالهم، والاحتفال والاحتفاء بهم؛ كل ذلك مشروع، بل هو من أنواع القرب التي يظهر فيها معنى الفرح والشكر لله على نعمه.

وقد احتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوم نجاة سيدنا موسى من فرعون بالصيام؛ فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يومًا -يعني: عاشوراء-، فقالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى، وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرًا لله، فقال: «أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ» فصامه وأمر بصيامه. فلم يعدَّ هذا الاشتراك في الاحتفال بنجاة سيدنا موسى اشتراكًا في عقائد اليهود المخالفة لعقيدة الإسلام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على موعد عودة "ربيعة" لتدريبات الأهلي
» فاروق جويدة: "الإخوان أغبياء"
» وفاة نجم بوليود بعد معاناة مع المرض
» انهيار عقار من طابقين فى الساحل بشبرا
» طائرة تقلع فى 2019 وتهبط به في 2018
» استقرار أسعار الخضراوات اليوم
» وفاة أرملة الشيخ عماد عفت شهيد أحداث مجلس الوزراء
» شيرين تسخر من "بطانة" رانيا يوسف أمام الجمهور
» "أديب": "للأسف فينا إعلاميين وحشين"
» طعن 3 أشخاص في بريطانيا ليلة رأس السنة
» ريهام سعيد تصالح عكاشة بعد خلاف 10 سنوات

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين