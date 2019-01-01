» تعرف على موعد عودة "ربيعة" لتدريبات الأهلي

01 يناير 2019 - 01:09 م

حدد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي، أسبوعًا لموعد عودة المدافع رامى ربيعة، بعدما قطع شوطًا كبيرًا فى البرنامج التأهيلي الذى يخضع له الفترة الحالية.

ويجرى اللاعب أشعة الأسبوع المقبل، للتعرف بشكل أكبر على مدى التحسن فى الإصابة التى تعرض لها فى اليد وهى التي ستحدد القرار النهائى لعودته إلى المران الجماعي.

ويغيب رامى ربيعة عن مباريات الأهلى منذ عام تقريباً حينما تعرض للإصابة بمزق كلى وقطع جزئى فى العضلة الضامة خلال يناير الماضى، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة فى "اليد" منذ أسابيع قليلة بعد تماثله للشفاء من إصابة الضامة.