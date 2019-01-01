الداخلية تكشف تفاصيل ذبح أم وأطفالها

01 يناير 2019 - 02:48 م

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل وأبنائها الثلاثة داخل مسكنهم بكفر الشيخ.

وقالت الداخلية: إنه "في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة بلاغ المدعو أحمد.ع.ذ 42 سنة، طبيب، ومُقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ.. باكتشافه مقتل زوجته منى.ف.س 38 سنة، ربة منزل، وأبنائه الثلاثة عبد الله 8 سنوات، عمر6 سنوات، ليلى- سنوات بالشقة محل سكنهم.

وتبين من الفحص وجود جثة الزوجة وابنتها بصالة الشقة والطفلين على سريرهما بحجرة نومهما وبهما جروح ذبحية وسلامة جميع منافذ الشقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ووالد الأطفال لوجود خلافات أسرية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب ومداومتها افتعال الخلافات مع أهليته، وقيامه بخنقها بحبل ستارة بالمنزل وطعنها بسكين حتى تأكد من وفاتها، ثم قام بطعن أبنائه تباعًا فأودى بحياتهم، واستولى على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته لتضليل جهات البحث والإيحاء بأن الحادث بدافع السرقة، وأرشد عن السكين المستخدمة وحبل الستارة والمشغولات الذهبية ومكان إخفائها بالجزيرة الوسطى بطريق "كفر الشيخ المحلة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.