المالية: لا جمارك على السيارات بعد اليوم

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قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، إنه تم إسدال الستار اليوم بتطبيق آخر مرحلة من الشراكة المصرية الأوروبية  والمعروفة باسم "صفر جمارك".

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "DMC "، أنه تمت إزالة كل فئات التعريفة الجمركية المتبقية والتي تمثل نسبة 30% من 100%، "آخر شريحة للضريبة الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا".

وأوضح عبدالعزيز أنه سيتم إعفاء أي سيارة يتم استيرادها من الشراكة المصرية الأوروبية من الجمارك بالكامل شريطة أن تكون مرفقة بشهادة "اليورو 1"، والتي تؤكد صحة المنشأ ومتضمنة لكل قواعد المنشأ الواردة ببروتوكول التعاون.

وتابع عبد العزيز، أن "صفر جمارك"، ستعود بالإيجاب على الأسعار ويستفيد منها المواطن، قائلا: "كل عام كان يتم تخفيض الأسعار من فئة الضريبة الجمركية بنسبة 10% لكن لا يشعر المواطن بها ولا تؤثر على السعر لأنها تؤول إلى المستورد أو الوكيل ولا تنعكس هذه التخفيضات على تاجر الجمله والتجزئة وبالتالي لا يشعر المتسهلك بهذا الانخفاض".


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