» إخلاء سبيل 6 من جماهير الأهلي

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إخلاء سبيل

النيابة

جماهير الأهلي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 6 متهمين من ألتراس النادى الأهلى بضمان محل إقامتهما على ذمة التحقيقات فى الأحداث والهتافات المسيئة التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى حوريا الغينى باستاد السلام ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، وفاز فيها الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شىء.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون «الألتراس»، والترويج لأخبار وبيانات كاذبة ونشرها، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بناءً على ما ورد بتحريات الأمن الوطنى بشأن انضمامهم لتلك الجماعة.


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