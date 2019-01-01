لص يذبح مسنا بعد فشله فى سرقة شقته

01 يناير 2019 - 05:00 م

سدد لص طعنة نافذة في الرقبة لمسن داخل مسكنه ببولاق الدكرور، مما أسفر عن مقتله، بعد اكتشاف الضحية محاولة المتهم سرقة شقته واستولى على هاتفه المحمول وفر هاربا، وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهم والقبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بلاغا يفيد مقتل مسن داخل مسكنه ببولاق الدكرور، فكلف رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء التحريات.

وانتقل على الفور العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة أن المجني عليه مسن مصاب بجرح نافذ بالرقبة، وجرح باليد نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتوصلت التحريات الأولية التي شارك بها النقباء أيمن سكورى وكريم عبد الرازق وأحمد مندور أن لص تسلل للشقة لسرقتها، إلا أن المجني عليه اكتشف أمره، وحاول ضبطه مما دفع المتهم للاعتداء عليه بسلاح أبيض وفر هاربا.

وانتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينة لمسرح الجريمة، ومناظرة جثة الضحية، كما انتقل الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد حسن خبيري الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، لجمع الأدلة ورفع البصمات لإعداد تقرير بها.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء محمد عبد التواب ومحمد الألفي جهودهم لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.