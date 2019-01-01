» فاردى يسجل أول هدف فى 2019

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ليستر سيتي

إيفرتون

فاردي

سجل جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتى أول أهداف العالم فى 2019 بعدما سجل فى فوز فريقه على إيفرتون بالمباراة التى جمعتهما اليوم، بافتتاح مباريات الجولة 21 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

واحتفل فاردى بطريقة غريبة ،عقب تسجيله بأداء حركات أكروباتية بعد الهدف الذى منح ليستر سيتى أول 3 نقاط فى العام الجديد.


وارتقى ليستر سيتى للمركز السابع بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بينما تجمد رصيد إيفرتون عن 27 نقطة فى المركز العاشر.

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