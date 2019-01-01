» فاردى يسجل أول هدف فى 2019

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إغلاق جميع المقاهي المُزعجة..«حتى لو مُرخصة»
2018 عام احتضار الإرهاب
الليلة.. طقس شديد البرودة
المعارضة السودانية تقدم مطالبها لـ«البشير» لوقف الاحتجاجات
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المالية: لا جمارك على السيارات بعد اليوم
النيابة الإدارية: حققنا في 150 ألف قضية خلال 2018
الداخلية تكشف تفاصيل ذبح أم وأطفالها
محمد الخرو
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