» مصرع شخص بسبب 180 جنيها

01 يناير 2019 - 05:05 م

لقى شخص مصرعه على يد أحد أصدقائه بسبب خلافهم على 180 جنيها بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم بأسيوط، حرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارا من العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد ورود معلومات بالعثور على جثة شخص بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم بها طلق نارى بالرأس.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين أن الجثة لشخص يدعى "ح.م"، مسجل، وسبق اتهامه فى 12 قضية مصاب بطلق نارى بالرأس من الخلف، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، والتحري تبين أن مرتكب الواقعة أحد أصدقاء المجنى عليه، وأنه لقى مصرعه بسبب خلاف نشب بينهما أثناء ركوبه معه دراجة بخارية من الخلف على 180 جنيها فقام الجانى بإطلاق طلق نارى من فرد كان بحوزته على رأس المجنى عليه فلقى مصرعه على الفور ، وتم تتبع أماكن هروب الجانى حتى تم القبض عليه وضبط السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.