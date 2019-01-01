» أزارو مشاركا فى مران الأهلي : جاهز لمواجهة بيراميدز

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أزارو

ملعب التتش

بيراميدز



شارك المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي ،في مران الفريق المُقام حاليًا على ملعب التتش بعد تعافيه من آلام البرد التى طاردته خلال اليومين الماضيين.

 وكان أزارو قد تغيب عن مران الفريق الجماعى، أمس، بسبب ارتفاع درجة حرارته ومعاناته من نزلة برد شديدة حرمته من خوض تدريبات الكرة، وحصل المهاجم المغربي على أدوية ومسكنات لخفض الحرارة.

وباتت حظوظ أزارو قوية في المشاركة أمام بيراميدز بعدما تماثل للشفاء من نزلة البرد الأخيرة التى هددت ظهوره في لقاء الجمعة المقبل ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبلة فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

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