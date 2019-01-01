«وزير الرياضة» يتفقد مشروعات الوزارة بمدينة السادس من أكتوبر

01 يناير 2019 - 05:22 م

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمشروعات الوزارة، ومنها المدينة الرياضية، بمدينة السادس من أكتوبر والمقام على مساحة 20 فدان بجوار مشروع الهدف.

ومن المقرر، أن يضم المشروع مجموعة من الإنشاءات تتمثل في بإنشاءات ملاعب لكرة القدم، وملاعب تنس أرضي ومبني للاسكواش، وملاعب جودو ، وحمام سباحة أوليمبي وأخر ترفيهي، وصالة جمباز، ومبنى تغيير ملابس، ومبنى خدمات لحديقة الأطفال ، ومسرح، ومحلات تجارية، ومبنى جراج للسيارات.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن المشروع يعد صرحاً رياضياً وشبابياً متميزاً، وسيتم طرحه للاستثمار بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص لما له من عوائد اقتصادية من جانب، وتوفير خدمة ممارسة الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية لقاطني مدينة السادس من أكتوبر من جانب أخر.

وأوضح الوزير حرصه والمعنيين معه بالوزارة على القيام بزيارات ميدانية للمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات، وكذا المشروعات القائمة؛ لمتابعة سير العمل بها، وتحديد المنشآت ذات الأولوية في تقديم الدعم لها.