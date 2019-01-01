إحالة عصابة سرقة المساكن ببولاق الدكرور للمحاكمة

01 يناير 2019 - 05:30 م

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة 3 متهمين شكلوا عصابة لسرقة المساكن بمنطقة بولاق الدكرور، إلى المحاكمة الجنائية.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين شكلوا عصابة لسرقة المساكن بإسلوب كسر القفل، ونفذوا عدة عمليات، سرقوا خلالها مشغولات ذهبية وهواتف محمولة وأجهزة "لاب توب".

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بورود عدة بلاغات سرقة الوحدات السكنية بنطاق بولاق الدكرور، وعلي الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة.

تم وضع خطة لضبط المتهمين تتمثل في فحص المسجلين والذى سبق حبسهم في ذات القضايا، توزيع نشرة على اصحاب محلات الصاغة بالمسروقات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمين وتمكنت قوة امنية من مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهمين، كما تم ضبط كمية من المصوغات الذهبية الخاصة بالمبلغين، بالإضافة إلى مجموعة من الهواتف المحمولة، وأجهزة اللاب توب، وتم اقتياد المتهمين للقسم واستدعاء المبلغين للتعرف على متعلقاتهم.