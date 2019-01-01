  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:41 م
بحث متقدم
فواتير الكهرباء

فواتير الكهرباء «تصعق» جيوب المصريين.. والمسئولية «تائهة»

مقاهي

إغلاق جميع المقاهي المُزعجة..«حتى لو مُرخصة»

الأمن المصري (أرشيفية)

2018 عام احتضار الإرهاب

انخفاض درجات الحرارة

الليلة.. طقس شديد البرودة

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

المعارضة السودانية تقدم مطالبها لـ«البشير» لوقف الاحتجاجات

أرشيفية

تجريد طالبة من ملابسها تمامًا ومدرس يهددها بفيديو إباحي

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

المفتي: تهنئة الأقباط "برّ" أمرنا الإسلام به

السيارات

المالية: لا جمارك على السيارات بعد اليوم

النيابة الادارية

النيابة الإدارية: حققنا في 150 ألف قضية خلال 2018

البرج الذي شهد الجريمة

الداخلية تكشف تفاصيل ذبح أم وأطفالها

إحالة عصابة سرقة المساكن ببولاق الدكرور للمحاكمة

قضايا وحوادث

محكمة الجنايات
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

"أمن الجيزة" يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة سيدة

#

انتحار فتاة للهروب من الزواج فى بولاق الدكرور

#

سقوط عصابة سرقة المساكن في الدقهلية

#

القبض على عاطل لمحاولته سرقة صاحب محل مصوغات

سرقة

الجنايات

مساكن

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة 3 متهمين شكلوا عصابة لسرقة المساكن بمنطقة بولاق الدكرور، إلى المحاكمة الجنائية.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين شكلوا عصابة لسرقة المساكن بإسلوب كسر القفل، ونفذوا عدة عمليات، سرقوا خلالها مشغولات ذهبية وهواتف محمولة وأجهزة "لاب توب".

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بورود عدة بلاغات سرقة الوحدات السكنية بنطاق بولاق الدكرور، وعلي الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة.

تم وضع خطة لضبط المتهمين تتمثل في فحص المسجلين والذى سبق حبسهم في ذات القضايا، توزيع نشرة على اصحاب محلات الصاغة بالمسروقات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمين وتمكنت قوة امنية من مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهمين، كما تم ضبط كمية من المصوغات الذهبية الخاصة بالمبلغين، بالإضافة إلى مجموعة من الهواتف المحمولة، وأجهزة اللاب توب، وتم اقتياد المتهمين للقسم واستدعاء المبلغين للتعرف على متعلقاتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إعدام 15 ألف كلب ضال فى الدقهلية
» أزارو مشاركا فى مران الأهلي : جاهز لمواجهة بيراميدز
» مصرع شخص بسبب 180 جنيها
» انتحار شاب في الوراق
» فاردى يسجل أول هدف فى 2019
» انتحارى يفجر نفسه داخل مركز شرطة فى ليبيا
» إخلاء سبيل 6 من جماهير الأهلي
» النيابة الإدارية: حققنا في 150 ألف قضية خلال 2018
» تعرف على موعد عودة "ربيعة" لتدريبات الأهلي
» فاروق جويدة: "الإخوان أغبياء"
» إغلاق جميع المقاهي المُزعجة..«حتى لو مُرخصة»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:38 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني