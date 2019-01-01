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الشرطة البريطانية تضبط منفذ الهجوم الإرهابي فى احتفالات رأس السنة

عرب وعالم

اطلاق نار بريطانيا
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وكالات

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تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على الإرهابى المتورط فى دهس مجموعة من المارة في مدينة "بوتروب" بسيارته، في وقت سابق من اليوم، خلال الاحتفال برأس السنة.

وذكرت السلطات الألمانية أن الرجل صدم بسيارته أحد المارة، وتمكن من الفرار، ومن ثم داهم بسيارته بعد هذه الواقعة مجموعة من المارة في قلب المدينة بينهم مواطنون من سوريا وأفغانستان.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن الرجل حاول دهس مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون عند إحدى محطات الحافلات عمدًا، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه بفترة وجيزة، كما أنه كان يردد عبارات معادية للأجانب أثناء القبض عليه.

يذكر أن الشرطة الألمانية والادعاء العام في ولاية شمال الراين فيستفاليا، أعلن في وقت سابق اليوم أن التحقيقات أكدت أن الهجوم كان متعمدا ومن الممكن أن يكون قد وقع عمدًا بسبب كراهية المجرم للأجانب، وأن منفذ الهجوم من المحتمل أن يكون مصابا بمرض نفسي.


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