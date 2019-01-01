بالتفاصيل ..سر نقل «معرض الكتاب» للتجمع الخامس

01 يناير 2019 - 06:21 م





كشف المسئولين عن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب عن سر نقل المعرض من مكانه بأرض المعارض في مدينة نصر إلى التجمع الخامس هذا العام .









وعدد المسئولين في بيان لهم ، ثلاثة أسباب لنقل المعرض من مكانه الحالي في مدينة نصر للتجمع الخامس وهي سوء الخدمات والنظافة والتنظيم بالمكان القديم ،تعرض كتب الناشرين للتلف من مياه الأمطار نتيجة إقامته فى خيام ، وإن المكان لا يليق بالمعرض الأول جماهيريا على مستوى العالم









ونوه المسئولين عن إدارة المعرض أن هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها نقل المعرض :"وبالمناسبة المعرض مش أول مرة يتنقل لمكان جديد، زمان كان المعرض يقام بالأوبرا من سنة 1969 ، ولما اتنقل لمدينة نصر سنة 1984 أتهاجم نفس الهجوم ده ويمكن أكتر وبعد كده الناس فهمت انه الانتقال للأفضل وبعد مرور كل هذه السنوات تهالكت أرض المعارض بمدينة نصر فكان الطبيعي الانتقال للأفضل ومكنش فى مناسبة أحسن من اليوبيل الذهبي ليشهد هذا التطور الكبير"

















وعن أسباب عدم إصلاح أرض المعارض وإنشاء مبان جديدة ، قال المسئولون في بيانهم :"هيئة الكتاب لا تقوم ببناء مباني أو إنشاءات ولكن تستأجر أرض المعرض والمباني خلال فترة المعرض فقط وكل ما تقوم به الهيئة هو وضع الديكورات الخاصة بالمعرض وتسكين الناشرين والإشراف على البرنامج الثقافي ، والمكان الجديد مجهز للعمل بكفاءة ويقام به معارض طوال السنة









وعدد البيان مزايا المكان الجديد ، وهي أنه مجهز بأحدث التقنيات العالمية في مجال الصناعات الثقافية وتسويق الكتاب ،تنظيم على أعلى مستوي وخدمات متميزة للجمهور حل المشاكل التى تواجه الناشرين ،مشاركة دولية متميزة من عدد كبير من دول العالم بأجنحة كبيرة ،خصومات كبيرة بمناسبة اليوبيل الذهبي للمعرض







