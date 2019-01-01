  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:21 م
بحث متقدم
السيسي

لهذا السبب "السمنة" تقلق السيسي

فجر السعيد

إسرائيل و«فجر السعيد».. علاقة غير مشروعة

حزب النور

لهذه الأسباب.. «النور» يفرض السرية على مؤتمراته السنوية

فنان سوري شهير: مؤسسات بشار" مزرعة لصوص"

مصر ترحب بعودة سوريا لمكانتها الطبيعية

شيخ الأزهر

للمرة الثانية.. شيخ الأزهر شخصية عام 2018

شاهد.. زوار معرض الكتاب في آخر أيامه

بالتفاصيل ..سر نقل «معرض الكتاب» للتجمع الخامس

أرشيفية

رسالة مؤثرة من خطيبة «خاشقجي» له بمناسبة العام الجديد

الشائعات

«التعليم» و«التموين» تتصدران شائعات 2018

فواتير الكهرباء

فواتير الكهرباء «تصعق» جيوب المصريين.. والمسئولية «تائهة»

مقاهي

إغلاق جميع المقاهي المُزعجة..«حتى لو مُرخصة»

على خطى الإمارات..

مصر ترحب بعودة سوريا لمكانتها الطبيعية

آخر الأخبار

فنان سوري شهير: مؤسسات بشار" مزرعة لصوص"
فنان سوري شهير: مؤسسات بشار" مزرعة لصوص"

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"عكاشة": "بقالنا 45 سنة فاشلين"

#

عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم

#

سفير كولومبيا يغادر مصر بعد 9 أشهر من توليه للمنصب

#

"السيسي" جراح ماهر أعاد لمصر مكانتها عالميآ

سوريا

الامارات

دمشق

بشار

من جديد عادت سياسة الحوار داخل أروقة الملف السوري، ولكن هذه المرة على أرض الواقع حيث افتتحت دولتا الإمارات والبحرين سفارتيهما داخل العاصمة السورية دمشق، وهو إشارة إلى عودة الملف إلى طاولة الحوار السياسي بعيدًا عن الحرب والرصاص، ففى الوقت الذى لن يعود فيه السفير المصرى لسوريا حتى الآن، وهو ما فسره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، قائلا: "إن ذلك يعود إلى عودة الأوضاع إلى نصابها الصحيح خلال الفترة القادمة".

وأضاف "حافظ" خلال تصريحاته لـ«المصريون»، أن السفارة المصرية تعمل فى دمشق بدون سفير وهو ما يكشف عن توتر العلاقات بين البلدين.

وتابع: "الإمارات فتحت سفارتها بسوريا، ولكن مصر لديها سفارة ولا ينطبق عليها مثل تلك البلاد الأخرى"، موضحًا أن الإمارات كانت قد أغلقت سفارتها فوضعها لم يكن مثلنا.

وعن موقف مصر من سوريا، قال المتحدث مصر تتعامل مع الملف السورى من منطلق التعامل مع الأطر السياسية من أجل حل الصراع السورى سلميًا وإيجاد حل سياسي؛ فنحن نعلم أنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة ونحن نتعامل فى الأطر السياسية بهذا الشكل.

وأردف نرحب بعودة سوريا للصف العربى، ولكن عندما تتحقق التسوية السياسية المنشودة داخل المجتمع السياسي وتحقق إرادة الشعب السوري، مضيفًا: نحن ندعم الشعب السوري ونأمل في استعادة أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وعن ربط عودة مصر إلى الملف السورى بوجود أو رحيل "بشار" عن الحكم قال: "نحن ليس لنا دخل في ذلك فالشعب هو من يحدد ويخرج التسوية الحقيقية له، فمثلا من الممكن وجود مرحلة انتقالية ومن الممكن وجود انتخابات ويفوز أو يخسر بشار أو من خلال اللجنة الدستورية التي ستقرر مستقبل خارطة الطريق فهذا بأكمله في يد الشعب السوري ومَن يمثلهم، فنحن نرغب في الحل التفاوضي وعدم الذهاب للعنف مرة أخرى".

واختتم حديثه بقوله: الصراع القائم الآن هو كيفية التسوية وليس كثرة الصراعات، ومن هنا نكون قادرين على دخولها للصف العربي ونرحب بذلك بالطبع، فسوريا جزء من العالم العربي ونرغب في استعادة وجودها ضمن الحقيبة العربية.

وفي السياق نفسه، علق الدكتور مصطفى كامل، أستاذ السياسة بجامعة القاهرة، قائلًا إن الحكومة المصرية يجب أن تأخذ الجدوى لاستعادة سوريا مكانها الطبيعي بين صفوف العرب، بدءًا من فتح السفارات.

وتابع: مصر عليها دور كبير، نظرًا لما تتمتع به من ثقل وثقة بين صفوف الدول العربية، حتى تعود سوريا كما كانت خاصة بعد الهدوء الأخير الذي حدث بسوريا وكان لمصر دور كبير به.

وأضاف: سوريا الآن تحارب من قبل تركيا وإيران فلا بد من السيطرة على هاتين الدولتين وعدم العبث بالأراضي السورية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «نتنياهو»: بعض الدول العربية لا يستغنون عن إسرائيل
» الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»
» بريطانيا: قطر هي الدولة الوحيدة التي أبرمت هذه الاتفاقية معنا
» بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الشيخ
» الشرطة البريطانية تضبط منفذ الهجوم الإرهابي فى احتفالات رأس السنة
» "كاف" يعلن القائمة للمرشحين لجائزة 2018
» وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ كباري طريق (السويس - النفق) خلال يناير
» قتل مصريين تعزيرًا بالسعودية
» البرازيل تستبعد دعوة دولتين لحفل تنصيب الرئيس
» الليلة.. طقس شديد البرودة
» المفتي: تهنئة الأقباط "برّ" أمرنا الإسلام به

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني