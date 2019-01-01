» «نتنياهو»: بعض الدول العربية لا يستغنون عن إسرائيل

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وكالات

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن دولا عربية تعتبر إسرائيل "حليفة لا غنى عنها" في محاربة إيران وتنظيم داعش.

وقال نتنياهو في حديثه لمحطة "غلوبو" التلفزيونية البرازيلية خلال زيارة إلى ريو دي جانيرو إن ذلك الموقف أحدث "ثورة في العلاقات مع العالم العربي ".

وجاءت تصريحاته في وقت كثفت فيه إسرائيل ضرباتها الجوية على مواقع تقول إنها إيرانية في سوريا، وفيما تحاول استيعاب قرار مفاجئ أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا .

وحذر نتنياهو مرارا من أن إيران تحاول تطوير أسلحة نووية لتدمير إسرائيل .

وقال إن إسرائيل أثبتت فعاليتها في محاربة ما أسماه "الإسلام المتطرف.. إن كان الذي يقوده متطرفون شيعة تقودهم إيران، أو الذي يقوده متطرفون سنة تقودهم داعش والقاعدة ".

وأضاف: "للأسف لم نحرز أي تقدم مع الفلسطينيين. نصفهم تحت تأثير سلاح إيران والإسلام المتطرف ".


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