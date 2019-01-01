» الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»

01 يناير 2019 - 06:59 م

دشنت إدارة قناة «العربية» الإخبارية عامها الجديد 2019 بتغييرات كبيرة طالت مديرها العام، الإعلامي السعودي تركي الدخيل، الذي شغل المنصب منذ مطلع 2015، واستبداله بالإعلامي الفلسطيني نبيل الخطيب، وتعيين الأول سفيرًا للسعودية في الإمارات.

وأعلن مالك مجموعة «إم بي سي» رجل الأعمال السعودي الشيخ وليد بن إبراهيم البراهيم، الثلاثاء، عن تأسيس مجلس تحرير لقناتي «العربية» و»الحدث» برئاسة مديرها العام الأسبق الكاتب الصحافي عبدالرحمن الراشد، وعضوية كلٍّ من: مازن تركي السديري، وعلي الحديثي، وسلمان الدوسري، وفيصل عبّاس.

وعن المهام التي ستوكل إلى مجلس التحرير الذي أنشئ برئاسة الراشد قال البراهيم إن دوره سيكون مد القناتين بأفضل الخبرات، ومن أبرز مهامه القيام بدعم ومؤازرة إدارة قناتَي «العربية» و»الحَدَث» ومنصّاتهما المتعدِّدة، إضافة إلى تطوير القدرات التحريرية والفنية فيهما.

الراشد كان شغل منصب مدير عام قناة العربية من عام 2004 حتى 2014. وعمل تحت قيادته الدكتور نبيل الخطيب، حيث شغل منصب رئيس تحرير القناة لعدة سنوات، وأقصي من منصبه قبل نحو عامين بعد تغييرات واسعة أجراها ولي العهد السعودي على إدارة القناة.