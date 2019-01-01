  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:20 م
بحث متقدم
السيسي

لهذا السبب "السمنة" تقلق السيسي

فجر السعيد

إسرائيل و«فجر السعيد».. علاقة غير مشروعة

حزب النور

لهذه الأسباب.. «النور» يفرض السرية على مؤتمراته السنوية

فنان سوري شهير: مؤسسات بشار" مزرعة لصوص"

مصر ترحب بعودة سوريا لمكانتها الطبيعية

شيخ الأزهر

للمرة الثانية.. شيخ الأزهر شخصية عام 2018

شاهد.. زوار معرض الكتاب في آخر أيامه

بالتفاصيل ..سر نقل «معرض الكتاب» للتجمع الخامس

أرشيفية

رسالة مؤثرة من خطيبة «خاشقجي» له بمناسبة العام الجديد

الشائعات

«التعليم» و«التموين» تتصدران شائعات 2018

فواتير الكهرباء

فواتير الكهرباء «تصعق» جيوب المصريين.. والمسئولية «تائهة»

مقاهي

إغلاق جميع المقاهي المُزعجة..«حتى لو مُرخصة»

بالتفاصيل.. خريطة الإجازات الرسمية فى 2019

الحياة السياسية

ارشيفية
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

فاردى يسجل أول هدف فى 2019

#

اقتصادى: صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد نهاية يناير

#

خبير فى الغدد الصماء والسكر بالمركز الطبى العالمى

#

للمرة الأولى.. موريتانيا تتأهل لأمم أفريقيا 2019

الاجازات الرسمية 2019

اجازات الموظفين فى 2019

ينتظر العديد من المواطنين الإجازات السنوية بـ2019 بفارغ الصبر للحصول على الراحة من العمل بأجر كامل طبقًا لقانون الخدمة المدنية والذي نص على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية كما أنه يجوز تشغيله إذا اقتضت الضرورة ومنحه مماثلًا إلى أجره.

والإجازات الرسمية في 2019 هى

وفى شهر يناير فإن الإجازات الرسمية هى يوم الإثنين 7 يناير للاحتفال بعيد الميلاد.

يوم الجمعة: 25 يناير الاحتفال بعيدي الشرطة وثورة يناير.

فبراير

لا توجد إجازات رسمية بخلاف يومي الجمعة والسبت.

مارس

لا توجد أي عطلات رسمية أو مناسبة بخلاف يومي الجمعة والسبت.

أبريل

1. شم النسيم يوم 25 أبريل.

2. عيد تحرير سيناء يوم الخميس 25 أبريل.

مايو

1. عيد العمال 1 مايو الموافق يوم الأربعاء.

يونيو

1. إجازة عيد الفطر بدءا من يوم الأربعاء 5 يونيو حتى يوم الجمعة.

2. إجازة ثورة 30 يونيو والتي توافق يوم الأحد.

يوليو

1. إجازة ثورة 23 يوليو والتي توافق يوم الثلاثاء.

أغسطس

1. وقفة عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس.

2. إجازة عيد الأضحى من يوم الإثنين 12 أغسطس حتى الخميس 15 أغسطس.

3. 31 أغسطس الاحتفال برأس السنة الهجرية.

سبتمبر

لا توجد إجازات رسمية بخلاف يومي الجمعة والسبت

أكتوبر

1. يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر.

نوفمبر

1. الاحتفال بالمولد النبوي يوم 9 نوفمبر

ديسمبر

لاتوجد عطلات رسمية بخلاف يومي الجمعة والسبت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «نتنياهو»: بعض الدول العربية لا يستغنون عن إسرائيل
» الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»
» بريطانيا: قطر هي الدولة الوحيدة التي أبرمت هذه الاتفاقية معنا
» بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الشيخ
» الشرطة البريطانية تضبط منفذ الهجوم الإرهابي فى احتفالات رأس السنة
» "كاف" يعلن القائمة للمرشحين لجائزة 2018
» وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ كباري طريق (السويس - النفق) خلال يناير
» قتل مصريين تعزيرًا بالسعودية
» البرازيل تستبعد دعوة دولتين لحفل تنصيب الرئيس
» الليلة.. طقس شديد البرودة
» المفتي: تهنئة الأقباط "برّ" أمرنا الإسلام به

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني