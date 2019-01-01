» مفاجأة.. لأول مرة منع "سور الأزبكية" من الوجود بمعرض الكتاب

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منع

معرض الكتاب

سور الأزبكية

قررت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الحالي، منع وجود جناح سور الأزبكية لهذا العام، في مفاجأة غير متوقعة.

وقالت الإدارة، في بيان لها اطلعت "المصريون" على نسخة منه: "الهيئة لم تتعمد منع سور الأزبكية ولكنها نفذت قرارات اتحاد الناشرين المصريين والعرب بعدم مشاركة أي بائع يقوم بعرض وبيع الكتب المزورة حماية لحقوق الملكية الفكرية".

وأضاف البيان: "سيتم عمل جناح كبير للكتب المخفضة تابع لهيئة الكتاب تبدأ أسعاره من جنيه واحد، كما سيتم عمل خصومات غير مسبوقة بدور النشر المختلفة على الكتب الأصلية التي يقبل عليها الجمهور".

 من جانبهم، قرر تجار سور الأزبكية إقامة معرض كتاب موازٍ في إجازة نصف السنة كرد منهم على تحجيمهم في معرض القاهرة.

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