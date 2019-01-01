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"المصريين الأحرار" يشيد بقرار الدنمارك بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية

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أشاد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بقرار البرلمان الدنماركي بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية؛ بموافقة أغلبية كبيرة من نواب البرلمان 8 أصوات مقابل 22 صوتًا على القرار الذي يدعو إلى استثناء المستوطنات من كل اتفاق مباشر«ثنائي» مع كيان الاحتلال.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان صحفي، إن القرار يساهم في نزع الشرعية عن هذه المستوطنات، فضلًا عن فرض مزيد من العزلة لدولة الاحتلال، كما أن موقف البرلمان الدنماركي جاء متوافقًا مع قرارات الشرعية الدولية التي نصت على اعتبار الاستيطان مخالفًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدخل في جرائم الحرب طبقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 2334 الصادر من مجلس الأمن.

وطالب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه فوضى إقامة دولة الاحتلال وتوسعها في بناء المستوطنات بما يتفق وقرارات الاتحاد الأوروبي ذاتها التي اعتبرت بناء المستوطنات العقبة أمام عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وتعطل الحل الدولي للصراع في الشرق الأوسط بقيام دولتين لشعبين يعيشان بسلام جانبًا إلى جنب القانون الدولي.

وأضاف أنه على الاتحاد الأوروبي تحمل مسئوليته الأخلاقية والإنسانية عن انفلات المستوطنات، لا سيما وأن الاستيطان ساهم في تدمير البنية التحتية الفلسطينية التي شُيدت بتمويل من الاتحاد الأوروبي، كما أن الاتحاد على علم بكافة الإجراءات التمييزية التي يمارسها الاحتلال بين طبقة المستوطنين من جهة، والتي تنال كل حقوقها غير الشرعية على حساب الطبقة الأخرى وهي المواطنين الفلسطينيين التي نُهبت كل حقوقهم جراء ذلك الاستيطان المُتمدد.


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