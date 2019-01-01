إحباط تهريب 500 ألف قرص من الكبتاجون المخدر

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أحبطت أجهزة الأمن  ،محاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر، بلغت أكثر من 500 ألف قرص، عبر ميناء نويبع، فى إطار إستمرار جهود الأجهزة الأمنية بمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم جلب التهرب المواد المخدرة من خلال إحكام السيطرة الأمنية بكافة المنافذ.

أكدت معلومات الإدارة العامة لأمن الموانئ وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، إعتزام إحدى الشركات مقرها مصر الجديدة بمحافظة القاهرة إستيراد رسالة مواد غذائية "تفاح" من إحدى الدول العربية داخل سيارة "براد" من خلال ميناء نويبع، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بها وإخفائها داخل مخازن سرية بجسم السيارة والسابق إعدادها لهذا الغرض .

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية مشتركة لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن العثور على 2 مخزن سرى بأرضية البراد، عُثر بكلٍ منها على  9 علب صاج، بفضها تبين أنها تحتوى على كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر بلغ عددها حوالى "509,000" خمسمائة وتسعة ألف قرص) .

 وبمواجهة سائق الشاحنة أقر بأنه تم تكليفه من أحد الأشخاص "محدد" يحمل حنسية إحدى الدول العربية -الدول القادمة منها الشحنة- بتوصيل تلك الشحنة لأحد الأشخاص داخل البلاد "محدد" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط القائمين على جلب تلك الشحنة.


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