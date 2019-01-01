ضبط عصابة الشرطة المزيفة

01 يناير 2019 - 07:40 م

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 5 أشخاص لانتحالهم صفة رجال الشرطة، وسرقة مبلغ مالي ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكن أحد الأشخاص.

وكان تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا من "صموئيل.م.ع" 38 عامًا، ومقيم بناحية بلوط بدائرة المركز، يفيد بأنه أثناء تواجده بمنزله فوجئ بحضور 4 أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص وادعوا أنهم رجال شرطة، وبتفتيش المنزل بزعم تجارته في العملة، وعقب مغادرتهم اكتشف سرقة "مبلغ 18 ألف جنيه، وبعض المشغولات الذهبية، وهاتف محمول".

وبتكثيف الجهود بالاشتراك مع قطاع الأمن العام لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من؛ "حامد.م.ح" 39 عامًا، عامل، "مصطفى.ن.إ" 30 عامًا، سائق، "مصطفى.ف.ع" 31 عامًا، "محمد.ح.ع" 34 عامًا، ومقيمون بمحافظة القاهرة، "عزت.ع.ع" 30 عامًا، سائق، وسبق اتهامه في قضيتي "سلاح وذخيرة، مخدرات" ومقيم بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة "ميكروباص" ومبلغ 12050 جنيهًا، وهاتف المجني عليه، وقرروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي والتصرف في المشغولات الذهبية بالبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.