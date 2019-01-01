  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:00 م
بحث متقدم
الرئيس الجابوني علي بونغو

أول ظهور لرئيس اختفى أثناء زيارة السعودية منذ 3 أشهر

نادر بكار: أبو تريكة سيظل رمزًا لكل المعاني الجميلة

قيادي سلفي: تهميش «نادر بكار» داخل حزب «النور»

الدكتور محمد العريان

"العريان" يحذر: هزة اقتصادية عنيفة تضرب العالم

السيسي

لهذا السبب "السمنة" تقلق السيسي

العربية والحدث

الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»

فجر السعيد

إسرائيل و«فجر السعيد».. علاقة غير مشروعة

حزب النور

لهذه الأسباب.. «النور» يفرض السرية على مؤتمراته السنوية

شيخ الأزهر

استطلاع "المصريون".. شيخ الأزهر شخصية عام 2018

شاهد.. زوار معرض الكتاب في آخر أيامه

بالتفاصيل ..سر نقل «معرض الكتاب» للتجمع الخامس

أرشيفية

رسالة مؤثرة من خطيبة «خاشقجي» له بمناسبة العام الجديد

«الوزراء»: إنشاء مستشفيين بالعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة

آخر الأخبار

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

بشرى تتصدر "تويتر" بأغنيتها الساخرة من محمد رمضان

#

مدبولى يطالب بسرعة انتهاء أعمال البنية التحتية لمصانع العاشر الجديدة

#

وزارة الإسكان: 8 مهام لوحدة نقل المدن الجديدة

#

بشرى سارة من "الوزراء" لسكان المدن الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العمومية والتوريدات؛ حيث تم استعراض أهم المشروعات الخدمية والتنموية التي يقوم على تنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المخطط التفصيلي الخاص بإنشاء مستشفيي العاشر من رمضان الجامعي بمحافظة الشرقية، وسوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، وكذا الموقف التنفيذي لكل منهما.

وأشار أمين إلى أن مستشفى العاشر من رمضان الجامعي سيقام على مساحة 5.68 أفدنة، لافتًا إلى أن أسِرّة الإقامة بها تبلغ 200 سرير، إضافة إلى 86 أسرّة نوعية، من بينها 32 سريرًا لمرضى الغسيل الكلوي، و18 سرير طوارئ، و16 سرير إفاقة، فضلًا عن 20 حضّانة.

ولفت إلى أن المستشفى يضم 10 أقسام هي؛ الطوارئ، والأشعة، والمعامل، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والولادة الطبيعية، وعمليات الجراحة والولادة، والمناظير (باطنة وجراحية)، فضلًا عن قسم الرعايه المركزة، وقسم رعاية مركزة أطفال، كما سيضم المستشفى مبنى تعليميًا يستوعب 500 طالب، على مساحة 2990 م2.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي، أشار اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العمومية والتوريدات، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز اللبشة المسلحة للمبنى الرئيسي، وكذا صب أعمدة الدور الأرضي للمبنى الرئيسي، وجارٍ عمل شدة السقف. وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال القواعد الخرسانية لكل من المبنى التعليمي والمسجد الملحقين بالمستشفى.

كما تم استعراض مخطط مشروع إنشاء مستشفى سوهاج الجامعي على مساحة 8.5 أفدنة، حيث يضم المستشفى 200 سرير للإقامة، بالإضافة إلى 86 أسرّة نوعية، من بينها 32 سريرًا لمرضى الغسيل الكلوي، و18 سرير طوارئ، و16 سرير إفاقة، فضلًا عن 20 حضّانة. ويضم المستشفى أيضًا 10 أقسام، ومبنى تعليمي مثل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمستشفى سوهاج العام، حيث تم اختيار الموقع، وتم الانتهاء من أعمال الجسات، وبدأت أعمال الحفر ودمك التربة، كما تم تركيب البولي ايثلين للفرش على الطبقة الثانية للإحلال، كما تم تشوين الطبقتين الثالثة والرابعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مدحت شلبي يعود للإعلام من جديد
» الرئيس الأمريكي يهدد المصابين بـ«متلازمة ترامب»
» غدا.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات
» بلاغ للنائب العام ضد «برهامي»
» 3 وزراء يفتتحون «موفر المياه» بالمساجد
» يطلب تطليق زوجته: "بتروح شقة مفروشة مع عشيقها"
» مفاجأة.. لأول مرة منع "سور الأزبكية" من الوجود بمعرض الكتاب
» «نتنياهو»: بعض الدول العربية لا يستغنون عن إسرائيل
» الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»
» بريطانيا: قطر هي الدولة الوحيدة التي أبرمت هذه الاتفاقية معنا
» بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الشيخ

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني