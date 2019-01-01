جهاز القاهرة الجديدة يزيل مخالفات المبانى بالتجمع الخامس

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صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ قرار إزاله لغرف السطح المخالفة بالفيلا 300 بحى النرجس بالتجمع الخامس، وكذا إزالة الحوائط المخالفة ببدروم الفيلا 85 بالحى الثانى، بالمنطقة الأولى، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، بتأمين من قسم شرطة التعمير.

وأكد المهندس عادل النجار، مواصلة الحملات لإزالة جميع أشكال المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، وحفاظاً على المظهر الجمالى للمدينة، ومنعاً لظهور أى عشوائيات بها.


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