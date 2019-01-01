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المعمل المركزى لشركة مياه الشرب بسوهاج يحصل على شهادة "الأيزو"

قبلي وبحري

شركة مياه سوهاج
المياه

عصام الشربيني

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صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأن المعمل المركزى لمياه الشرب بالشركة حصل على شهادة الاعتماد الدولية "الأيزو ISO/IEC 17025"، وذلك بعد إجراء هيئة الإيجاك الاختبارات اللازمة لاعتماد 59 عنصراً، للتأكد من جودة المياه المُنتجة بمحطات وشبكات مياه الشرب.

وأوضح بدرى، أن المعمل المركزى لمياه الشرب، يضم معمل العضوية والذى يقوم بقياس المبيدات والمواد العضوية، ومعمل غير العضوية لقياس العناصر الثقيلة والفلزات وبعض العناصر الأخرى، بجانب جهاز بلازما الحث المزدوج I.C.P لقياس العناصر الثقيلة، وجهازى التحليل الغازى الكروماتوجرافى الكتلى والعادى (GC/MS – GC/µECD) لقياس المركبات العضوية، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة المُساعدة وملحقات التشغيل لتحليل العديد من المؤشرات العضوية وغير العضوية لعينات مياه الشرب، طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين بسوهاج.


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