  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:00 م
بحث متقدم
الرئيس الجابوني علي بونغو

أول ظهور لرئيس اختفى أثناء زيارة السعودية منذ 3 أشهر

نادر بكار: أبو تريكة سيظل رمزًا لكل المعاني الجميلة

قيادي سلفي: تهميش «نادر بكار» داخل حزب «النور»

الدكتور محمد العريان

"العريان" يحذر: هزة اقتصادية عنيفة تضرب العالم

السيسي

لهذا السبب "السمنة" تقلق السيسي

العربية والحدث

الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»

فجر السعيد

إسرائيل و«فجر السعيد».. علاقة غير مشروعة

حزب النور

لهذه الأسباب.. «النور» يفرض السرية على مؤتمراته السنوية

شيخ الأزهر

استطلاع "المصريون".. شيخ الأزهر شخصية عام 2018

شاهد.. زوار معرض الكتاب في آخر أيامه

بالتفاصيل ..سر نقل «معرض الكتاب» للتجمع الخامس

أرشيفية

رسالة مؤثرة من خطيبة «خاشقجي» له بمناسبة العام الجديد

نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات بمدينة المنيا الجديدة

آخر الأخبار

جولة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
الاسكان

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 379 مشروعا بالمدن الجديدة

#

وزارة الإسكان: 8 مهام لوحدة نقل المدن الجديدة

#

حجز 3992 وحدة سكنية بمشروع JANNA للإسكان إلكترونيًا

#

المجتمعات العمرانية تحذر من التعامل على أرض فضاء بالقاهرة الجديدة

رئيس الوزراء

العشوائيات

محافظ القاهرة



تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، ونوابه، ومعاونه، عدداً من المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها مشروع إنشاء محطة المعالجة بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومشروع تنفيذ أعمال المرافق بمنطقة 1400 فدان، ومنطقة الإسكان الاجتماعى، ومشروع تنمية وتطوير المداخل والميادين بالمدينة.
وشدد ممدوح على ضرورة المتابعة الدورية للبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، ودفع العمل بالمواقع المختلفة، والاهتمام بجودة تنفيذ الوحدات السكنية المنفذة لمختلف شرائح الدخل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مدحت شلبي يعود للإعلام من جديد
» الرئيس الأمريكي يهدد المصابين بـ«متلازمة ترامب»
» غدا.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات
» بلاغ للنائب العام ضد «برهامي»
» 3 وزراء يفتتحون «موفر المياه» بالمساجد
» يطلب تطليق زوجته: "بتروح شقة مفروشة مع عشيقها"
» مفاجأة.. لأول مرة منع "سور الأزبكية" من الوجود بمعرض الكتاب
» «نتنياهو»: بعض الدول العربية لا يستغنون عن إسرائيل
» الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»
» بريطانيا: قطر هي الدولة الوحيدة التي أبرمت هذه الاتفاقية معنا
» بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الشيخ

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني