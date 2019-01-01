«مدبولي» يمنح محافظ القاهرة مُهلة شهرًا لإنهاء هذه الملفات

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الحياة السياسية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

محمد فضل- متابعات

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رئيس الوزراء

العشوائيات

محافظ القاهرة

استعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الرؤية المتكاملة للتعامل مع المناطق العشوائية بالمحافظة التي يتم إزالتها وتطويرها، وخطط التسكين الخاصة بها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنيّة.

كما ناقش المحافظ خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات بشأن خطة تطوير منطقة سور مجرى العيون، وكذا الموقف الخاص بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من خطط تسكين المواطنين في المناطق غير الآمنة التي تم الانتهاء من تطويرها بالفعل، مشددّا في الوقت نفسه، على ضرورة الاستثمار الأمثل لكافة المناطق التي تم إخلاؤها، والعمل على ضمان  عدم تكرار المظاهر السلبية، المتمثلة في التجمعات العشوائية الخطرة، مرة أخرى.

وأشار "مدبولي" إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون التعاقد مع المواطنين في المناطق التي تم تطويرها بعقد شديد الوضوح، ومدرج به كافة الالتزامات والمسئوليات، على أن تكون جميع عدّادات المرافق بالوحدات السكنية مسبوقة الدفع.

وجدّد مدبولي التأكيد على ضرورة التعامل بكل حسم لإنهاء ملفات بحث المستحقين للوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها، مانحًا مسئولي المحافظة شهرا كمهلة نهائية؛ للانتهاء من جميع تلك الملفات.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها حاليا بمنطقة القاهرة القديمة، لافتًا إلى أنها ستعيد للقاهرة رونقها.


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