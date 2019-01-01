رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الترميم بمنطقة آثار سقارة

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مدبولي
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تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منطقة آثار سقارة للوقوف على مشروعات الترميم الجارية بها، وكذا عمل البعثات الاثرية بالمنطقة، ورافقه خلال الزيارة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
بدأ رئيس الوزراء الزيارة بالمجموعة الجنائزية للملك زوسر -أول بناء حجري كامل في العالم-حيث تفقد مشروعي ترميم هرم زوسر -أقدم الأهرامات -والمقبرة الجنوبية المقرر افتتاحهما خلال عام 2019.
ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم هرم زوسر قبل نهاية يونيو المقبل، والانتهاء من المقبرة الجنوبية قبل نهاية العام.
كما حرص رئيس الوزراء على زيارة السيرابيوم ومجموعة من المقابر، ومنها الكشف الأثري الهام لمقبرة "واحتي"، التي تم اكتشافها منتصف ديسمبر 2018، وحظيت بتغطية إعلامية دولية واسعة، والتي تضم نحو 55 تمثالاً.
وأكد مدبولي أنه سيتم عقد اجتماع قريباً مع محافظ الجيزة؛ لبحث تطوير طريق المريوطية المؤدى لمنطقة آثار سقارة، لتيسير الحركة المرورية على السائحين.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي سبق له زيارة عدة مواقع أثرية بمرافقة الدكتور خالد العناني، لمتابعة المشروعات الجارية، ومنها: أهرامات الجيزة -المتحف الكبير -معبد دندرة-معبد الأقصر


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