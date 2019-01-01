الديهي: أمنيتي في 2019 إسقاط «أردوغان» و«تميم»

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الإعلام

مصر

الديهى

مركز المعلومات

كشف الإعلامي نشأت الديهي ، عن أحلامه وأمنياته للمصريين و لمصر خلال عام 2019.

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أنه يحلم بالقضاء على الأمية خلال عام 2019، وأن يصل معدل النمو لـ7%.

وأضاف"الديهي" ، أنه يتمنى أيضًا أن تصبح مصر عضو دائم بالأمم المتحدة، مؤكدًا أن العالم سيتفاجئ بمشروعات خلال عام 2019 لم يتم افتتاحها حتى الآن .

وقال "الديهي" ،إنه يتمنى أن يسقط نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن يسقط النظام القطري الذي يكن كل الكراهية لمصر وللمصريين، حسب قوله.


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