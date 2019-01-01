«الديهي»: لن يكون هناك درج مفتوح ومغلق في الحكومة

01 يناير 2019 - 08:10 م

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على القرار الذي اتخذته هيئة التنظيم والإدارة بمنع التعامل ورقيًا مع أي جهة حكومية في عام 2020، قائلًا : "اللي إحنا بنقوله ده مش إبداع ، إحنا متأخرين في تطبيقه".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن أغلب دول العالم تتبع هذا الأسلوب نظرًا لأهميته الكبرى.

وتابع "الديهي": "دول العالم تطبق هذا القرار منذ 30 عام، مبقاش فيه حد بيستخدم ورق، يعني بعد كده لا هيبقى فيه دمغه ولا درج مقفول ولا مفتوح".