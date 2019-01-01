وزير الزراعة يتابع المنظومة الجديدة لتوزيع الأسمدة

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حسن عاشور

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عقد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة اجتماعات مع قيادات الوزارة، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام المنظومة الجديدة لتوزيع الأسمدة على المزارعين، وتوافرها وعدم التلاعب فيها.

واعتمد "أبو ستيت"، حملة مكافحة القوارض، التي تبدأ في شهر فبراير المقبل، بـ 19 محافظة.

وتلقى "أبو ستيت"، تقريرا حول جهود قطاعات الوزارة في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الظروف المناخية خلال الأيام الماضية، موجهًا إلى ضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة الأزمات والكوارث.

وناقش الوزير مع نائبته الدكتورة منى محرز، بعض الموضوعات المتعلقة بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.


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