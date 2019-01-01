قيادي سلفي: تهميش «نادر بكار» داخل حزب «النور»

01 يناير 2019 - 08:38 م

قال سامح عبد الحميد حمودة، القيادي السابق بحزب "النور"، إن الحزب قرر تهميش نادر بكار، مسئول الاتصال السياسي بالحزب.

وقال حمودة لـ "المصريون": "نجح مسئولو الحزب في الإطاحة ببكار، تلك الشخصية العنيدة التي أحرجت الحزب مرارًا".

وأضاف: "ذكرتُ مثل هذا منذ سنوات حين أشرت إلى أن الحزب لا يريد بكار، لكن هناك ظروفًا استثنائية جعلته في الواجهة، وعندما زالت الظروف أصبح بعيدًا عن الواجهة".

وتابع: "منذ أربع سنوات استطاعوا تحجيم بكار، ونجحوا في عزله عن الواجهة، بكار كان يرى لنفسه فضلاً ومِنة، ويعتبر نفسه ذا مكان ومكانة، واقترف مخالفات شرعية أحرجت الحزب، دفعت البعض لتبريرها، وتكررت محاولات تهدئة القواعد الثائرة المتذمرة بسبب توالي مخالفته لأصول وثوابت الحزب".

وذاع صيت بكار عقب ثورة يناير 2011 كأحد الوجوه الشبابية المعبرة عن التيار الإسلامي؛ وهو عضو مؤسس بحزب "النور"؛ وانتخب عضوًا بلجنة كتابة الدستور في العام 2012 ليصبح أصغر أعضائها سنًا (28 سنة) وقتها.

ويشغل منصب مساعد رئيس حزب "النور" للشئون الاقتصادية. لكنه يتواجد في الولايات المتحدة حاليًا، حيث التحق ببعثة دراسية بجامعة هارفارد، كلية كينيدي للعلوم السياسية، ونال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية والسياسة العامة.