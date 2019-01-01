مفاجأة أثرية قبل نهاية 2019

01 يناير 2019 - 09:00 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اعتزام الحكومة افتتاح أول بناء حجري كامل في العالم يعود لعصر الفراعنة، قبل نهاية 2019.

وزار "مدبولي"، اليوم الثلاثاء، المجموعة الجنائزية للملك زوسر (حكم مصر بين عامي 2640-2611 ق.م)، والذي يعد أول بناء حجري كامل في العالم.

وأمر مدبولي، بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم هرم زوسر (أقدم الأهرامات بمصر)، قبل يونيو المقبل، والمقبرة الجنوبية للملك زوسر قبل نهاية 2019.

وأعلن رئيس الوزراء "بحث تطوير طريق المريوطية المؤدى لمنطقة آثار سقارة، لتيسير الحركة المرورية على السائحين"، حسب البيان ذاته.