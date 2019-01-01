  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:33 م
بحث متقدم
محمد صلاح

"صلاح" الأوفر حظًا للفوز بجائزة "كاف".. وهذا السبب

الدكتور مصطفى مدبولي

مفاجأة أثرية قبل نهاية 2019

جرائم قتل

الجرائم العائلية.. "غاب العقل وحضر الشيطان"

الرئيس الجابوني علي بونغو

أول ظهور لرئيس اختفى أثناء زيارة السعودية منذ 3 أشهر

نادر بكار: أبو تريكة سيظل رمزًا لكل المعاني الجميلة

قيادي سلفي: تهميش «نادر بكار» داخل حزب «النور»

الدكتور محمد العريان

"العريان" يحذر: هزة اقتصادية عنيفة تضرب العالم

السيسي

لهذا السبب "السمنة" تقلق السيسي

شيخ الأزهر

استطلاع "المصريون".. شيخ الأزهر شخصية عام 2018

حزب النور

لهذه الأسباب.. «النور» يفرض السرية على مؤتمراته السنوية

العربية والحدث

الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»

مفاجأة أثرية قبل نهاية 2019

آخر الأخبار

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وكالات

أخبار متعلقة
#

تأجيل إطلاق سفينة الفضاء "دراغون-2" إلى المحطة الدولية

#

رسميًا.. المغرب لن تُنظم أمم أفريقيا 2019

#

البنتاغون يمدد انتشار الجيش على الحدود مع المكسيك

#

11 بندا بالكتاب الدورى للصف الأول للثانوية العامة

الحكومة

مدبولى

هرم زوسر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اعتزام الحكومة افتتاح أول بناء حجري كامل في العالم يعود لعصر الفراعنة، قبل نهاية 2019.

وزار "مدبولي"، اليوم الثلاثاء، المجموعة الجنائزية للملك زوسر (حكم مصر بين عامي 2640-2611 ق.م)، والذي يعد أول بناء حجري كامل في العالم.

وأمر مدبولي، بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم هرم زوسر (أقدم الأهرامات بمصر)، قبل يونيو المقبل، والمقبرة الجنوبية للملك زوسر قبل نهاية 2019.

وأعلن رئيس الوزراء "بحث تطوير طريق المريوطية المؤدى لمنطقة آثار سقارة، لتيسير الحركة المرورية على السائحين"، حسب البيان ذاته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "مدبولى" يوجه "الخدمة الوطنية" بهذا الأمر
» تفاصيل حادث كفر الشيخ .. من حبل الستارة للسرقة
» مدحت شلبي يعود للإعلام من جديد
» الرئيس الأمريكي يهدد المصابين بـ«متلازمة ترامب»
» غدا.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات
» بلاغ للنائب العام ضد «برهامي»
» 3 وزراء يفتتحون «موفر المياه» بالمساجد
» يطلب تطليق زوجته: "بتروح شقة مفروشة مع عشيقها"
» إسرائيل و«فجر السعيد».. علاقة غير مشروعة
» مفاجأة.. لأول مرة منع "سور الأزبكية" من الوجود بمعرض الكتاب
» الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني