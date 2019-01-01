» "مدبولى" يوجه "الخدمة الوطنية" بهذا الأمر

01 يناير 2019 - 09:38 م

وجه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بسرعة إنجاز مشروعي مستشفي العاشر من رمضان وسوهاج الجامعي، بحيث يتم الانتهاء منهم وتسليمهم في نهاية يونيو 2020، منوهًا إلى أنه لن يكون هناك أي تخفيض في الاستثمارات الحكومية بالموازنة القادمة.

و قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية بنشرة "أخبار ten " على فضائية "ten "، إلى أن السعة السريرية لكل مستشفى تزيد عن 200 سرير، وسيتم إقامتهم بمناطق حيوية.

وأوضح، أن الموازنة العامة القادمة تولي اهتمام كبيرًا بالتنمية البشرية في ظل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن نولي أهمية كبيرة للتنمية البشرية من تعليم وصحة.

وذكر أن موضوعات خفض الدين وخفض الإنفاق، يحتلان أولوية أساسية عند صياغة بنود الإنفاق، وتم مراعاة أن يتم تحقيق مستهدفات الحكومة فيما يخص خفض العجز الكلي والدين، بما لا يؤثر في الوقت ذاته على الاستثمارات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات التي تخلق فرص عمل، وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.