«الجمارك»: إلغاء الرسوم المتبقية على السيارات

01 يناير 2019 - 11:50 م

أعلنت مصلحة الجمارك أنه اعتبارًا من الثلاثاء، تم إلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح نسب التخفيض عليها 100% من فئة الوارد، وذلك طبقا للملحق رقم «5» لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.



وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح، الثلاثاء، إنه سيتم رفع نسب التخفيض على بعض المنتجات الصناعية المدرجة بالفئة «د» ليصبح 90% من فئة الوارد بدلا من 80%، بالنسبة لاتفاقية منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الإفتا.

