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بلجيكا تحظر الذبح على الطريقة الإسلامية

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حلال فود

المصريون ووكالات

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أصدرت السلطات البلجيكية قانونا يحظر ذبح الحيوانات دون صعقها، ودخل قانون الحظر على الطريقة الإسلامية، حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، في المنطقة الفلامانية من بلجيكا.
وبحسب «الأناضول»، فقد كان البرلمان الفلاماني، قد صادق على القرار العام الماضي، والذي يُمنع بموجبه ذبح الحيونات دون صعقها.
واستثنى القرار في تطبيقه مؤقتًا بعض الأنواع من الحيوانات، بسبب عدم توافر البنية التحتية اللازمة، فيما يفرض تحضيرها مباشرة بعد الذبح.
وبحسب الشعائر الإسلامية «الحلال» يجب ذبح الحيوانات وإسالة دمها قبل تناولها، لكن جماعات الرفق بالحيوان تدين هذا الأمر وتقول إن الأفضل صعق الحيوانات قبل قتلها. ويحظر القرار الجديد ذبح جميع الحيوانات على الطريقة الإسلامية، دون صعق، بعد أن يتم تدارك النقص الموجود في البنية التحتية، بالمنطقة الفلامانية.
وبعد تطبيق الحظر في المنطقة الفلامانية، يُنتظر تطبيقه في منطقة «والوفيا» خلال 1سبتمبر 2019.

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