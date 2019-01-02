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"الآثار" تعلن:

الإعلان عن كشف أثري كبير أول فبراير المقبل

الحياة السياسية

الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

المصريون ـ متابعات

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«الأثار»: الإعلان عن عمل أثرى خضم السبت المقبل

أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم الإعلان عن كشف أثري كبير أول فبراير المقبل، بحضور عدد من القنوات الفضائية المحلية والعالمية.
وأوضح وزيري في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» على فضائية «DMC» أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عقد اجتماعا، مساء الثلاثاء، مع قيادات الوزارة للأعداد عن الكشف الأثري الجديد.

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