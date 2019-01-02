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"التأمين الصحي":

24 مليون مواطن أجروا فحوصات "فيروس سي"

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حملة القضاء علي فيروس سي
حملة القضاء علي فيروس سي

المصريون ـ متابعات

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وجهت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيسة الهيئة العامة للتأمين الصحي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بقطاع الصحة، قائلة: "شكل وزارة الصحة اتغير والناس بقت مصدقاني".
وتابعت سهير عبد الحميد خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، "تم فحص أكثر من 4 ملايين مواطن من ضمن 7 ملايين بالقاهرة خلال مبادرة القضاء على فيروس "سي".
وأضافت سهير عبد الحميد، "تم فحص 24.5 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) للقضاء على فيروس سي حتى الآن"، معلقة "الإقبال على المبادرة شديد ومش ملاحقين".
استطردت رئيسة الهيئة العامة للتأمين الصحي، "ثبت إصابة 222 ألفا و400 مواطن بفيروس "سي"، حيث تلقى 160 ألفا العلاج حتى اليوم"، لافتة إلى أن المواطن الذي يثبت إصابته يتلقى العلاج خلال 10 أيام.

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